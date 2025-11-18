Kuzey Kore'den Güney Kore'nin ABD destekli nükleer denizaltı planına sert tepki

Kuzey Kore yönetimi, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltıya sahip olma izni vermesinin küresel nükleer kontrolü imkansız hale getireceğini savunarak, "Bu adımın bölgesel nükleer domino etkisine yol açması ve sıcak bir silahlanma yarışını tetiklemesi kaçınılmazdır" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'den Güney Kore ile ABD arasındaki artan iş birliğine bir tepki daha geldi. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, yakın zamanda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmenin, Washington'un Pyongyang'a yönelik düşmanca tutumunu ortaya koyduğu savunuldu. Açıklamada, "ABD, Güney Kore ile birlikte ' Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılmasını sağlama' taahhüdünde bulundu. Bu ifade, anayasamızın reddi anlamına gelen çatışmacı bir iradenin gösterisi, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı tek seçeneğinin 'çatışma' olduğunun açık kanıtıdır" denildi.

"ABD'nin tutumu utanmazlık örneği"

Geçmişte "Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması" hedefinden bahseden ABD ve Güney Kore'nin artık sadece " Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılmasından" söz ettiği iddia edilen açıklamada, "Durum bu iken ABD'nin geçmişte kendisinin hükümsüz kıldığı Kuzey Kore-ABD anlaşmalarının uygulanmasından söz etmesi, kendini beğenmişliğin alışkanlığa dönüşmesi olarak nitelenecek bir utanmazlık örneğidir" ifadelerine yer verildi. ABD'nin nükleer güç kullanımı dahil Güney Kore'ye "genişletilmiş caydırıcılık" taahhüdünde bulunduğu hatırlatılarak, "ABD'nin Nükleer İstişare Grubu üzerinden Güney Kore ile iş birliğini güçlendireceğini ilan ettiği ve Güney Kore'de konuşlu ABD kuvvetlerinin birincil hedefinin Kuzey Kore olduğunu açıkça belirttiği bir gerçektir" değerlendirmesi yapıldı.

"Güney Kore yarı-nükleer devlet haline gelecek"

ABD'nin Güney Kore'nin talebi doğrultusunda nükleer denizaltıya sahip olması için Seul yönetimine yardım taahhüdünde bulunduğu hatırlatılarak, "Nükleer silaha sahip olmayan bir devlete nükleer denizaltı sağlanması küresel nükleer silahlanma yarışını tetikleme tehlikesine yol açacaktır" uyarısında bulunuldu. ABD'nin bu tehlikeyi göz ardı ettiği savunulan açıklamada, "ABD, uranyum zenginleştirme ve nükleer yakıtı yeniden işleme süreçlerinde yeşil ışık yakarak, Güney Kore'nin 'yarı nükleer devlet' haline gelmesine zemin hazırlamıştır. Bu, ABD'nin tehlikeli çatışma niyetinin açık bir göstergesidir" denildi.

Kuzey Kore'den silahlanma yarışı uyarısı

ABD ve Güney Kore ittifakının Kuzey Kore karşıtlığının mevcut ABD yönetimi döneminde daha açık hale geldiği savunularak, "ABD'nin nükleer uçak gemisi, stratejik bombardıman uçağı ve nükleer denizaltı gibi stratejik varlıkları birçok kez Kore Yarımadası'na gönderildi. Bu gelişmeler, ABD'nin ülkemize yönelik düşmanlığının kendi yönetimi değişse bile aynı kaldığını göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

"ABD, Güney Kore'ye haraç ödetti"

ABD'nin askeri ittifak yoluyla Güney Kore'yi kendine bağımlı hale getirdiği vurgulanan açıklamada, "Güney Kore ekonomisi ve savunması, ABD'nin kendi çıkarlarını önceleyen hegemonyacı 'Önce Amerika' yaklaşımına tümüyle bağımlı hale gelmiştir. ABD, Güney Kore'ye gümrük vergisi oranlarını yüzde 15'e düşürme karşılığında astronomik miktarda ekonomik 'haraç' ödeterek, kırılgan Güney Kore ekonomisini ABD'nin ekonomik refahı için bir tür sömürge ekonomisine dönüştürmüştür" ifadeleri kullanıldı.

"ABD ve Güney Kore arasındaki, efendi-köle ilişkisidir"

Benzer bir "trajedinin" ekonomi yanında askeri alanda da yaşandığı savunulan açıklamada, "ABD, Güney Kore tersanelerini ve limanlarını kendi donanması için bakım-onarım ve lojistik merkezlerine dönüştürürken, Güney Kore şirketlerini ABD'nin gemi inşa planına dahil olmaya daha fazla zorlamıştır" denildi. Güney Kore'nin savunma harcamalarını artırma taahhüdü karşılığında ABD'den "örnek müttefik" övgüsü aldığı aktarılarak, "Güney Kore'nin 25 milyar dolar değerinde ABD silahı satın alma ve Güney Kore'deki ABD kuvvetlerinin masrafları için 33 milyar dolar ödeme sözü vermesi, ABD'nin savunma sanayii için kendi kendine bir pazar oluşturması anlamına geliyor. Bu, ABD-Güney Kore arasındaki ilişkinin 'kan kardeşliği' değil, 'efendi-köle ilişkisi' olduğunun net bir göstergesidir. Tablo açıktır: ABD-Güney Kore ittifakı karşılıklı ve eşit bir ilişki değil, ABD çıkarlarını önceleyen bir hiyerarşik eşitsizlik ilişkisidir" tespitlerine yer verildi.

"ABD'nin Asya-Pasifik senaryosu dünyayı istikrarsızlaştırır"

ABD'nin Güney Kore'yi Asya-Pasifik genelindeki hegemonyasını sürdürme amacıyla kullandığı iddia edilen açıklamada, "ABD'nin Asya-Pasifik'te NATO benzeri bir güvenlik ittifakı kurmayı amaçlayan hegemonik senaryosu adım adım hayata geçmekte, bu gerçek bölgesel ve uluslararası güvenlik ortamının daha da istikrarsızlaşacağını göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

"Daha meşru ve gerçekçi karşı önlemler alacağız"

ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin meşru güvenlik kaygılarını görmezden geldiği ve bölgesel tansiyonu yükselttiği savunularak, "Bu provokatif adımlar, Kuzey Kore'nin barış ve güvenliği sözle değil eylemle savunan tutumunun doğruluğunu ortaya koymaktadır. Ülkemiz, ABD ve Güney Kore'nin düşmanca politikalarını resmen yeniden formüle etmeleri karşısında, devletin egemenliğini ve güvenliğini korumak için daha meşru ve gerçekçi karşı önlemler alacaktır" uyarısında bulunuldu.

ABD ile Güney Kore nükleer denizaltı inşa edecek

Güney Kore hükümeti geçtiğimiz günlerde, nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa etmek için ABD ile anlaşma imzalandığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, gemilerin Güney Koreli Hanwha şirketinin işlettiği Philadelphia'daki bir tersanede inşa edileceğini söylemişti. Trump, "Şu anda sahip oldukları eski tip ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı inşa etmelerine onay verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore'nin halihazırda yaklaşık 20 denizaltısı bulunuyor, ancak hepsi dizel motorlu. Sivil nükleer enerji konusunda güç merkezi olan Güney Kore'nin 1970'lerde nükleer silah programı bulunurken, ABD'nin baskısıyla bundan vazgeçmişti. Güney Kore'nin uranyumu zenginleştirme veya yeniden işleme kabiliyeti ABD tarafından sınırlandırılıyor, çünkü tamamen ithalata bağımlı.

Şu anda nükleer enerjiyle çalışan stratejik denizaltılara sahip olan ülke sayısı ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Hindistan olmak üzere yalnızca 6. - PYONGYANG