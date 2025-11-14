Kuzey Kore'den G7 Ülkelerine Sert Tepki

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının "Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması" yönündeki kararlılıklarını tekrarlamasına sert tepki göstererek, "ABD ve müttefikleri bunu kabul etse de etmese de, 10 veya 20 yıl, hatta 50 ya da 100 yıl boyunca 'nükleer silahsızlanma' diye haykırmayı sürdürse de ülkemizin nükleer silahlara sahip olduğu gerçeği değişmeyecek" dedi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının Kanada'da gerçekleştirdikleri toplantıda "Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması" yönündeki kararlılıklarını tekrarlamasına, Pyongyang yönetiminden sert tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinin nükleer silahsızlanma çağrısının Kuzey Kore Anayasası'nı "yok saydığını" belirterek, "Ülkemizin anayasasını doğrudan ihlal eden bu düşmanca eylem karşısında güçlü bir memnuniyetsizlik ve üzüntü duyduğumu ifade ediyor, bunu şiddetle kınıyor ve reddediyorum" ifadelerini kullandı.

"Nükleer silahlar düşmanları caydırmak için en doğru seçenek"

G7 ülkelerinin dünyanın artık imkansız bir kavram olarak gördüğü "nükleer silahsızlanma" söylemine hala körü körüne bağlı kalmasının G7'nin bir azınlık çıkar grubuna dönüştüğünün kanıtı olduğunun altını çizen Choe, "Kuzey Kore'nin mevcut pozisyonu, dış aktörlerin söylemleriyle değişmeyecek. Bugünün sert jeopolitik atmosferinde nükleer silahlara sahip olmak, tehlikeli düşman devletleri caydırmak için en doğru seçenektir" değerlendirmesini yaptı.

"Kuzey Kore Anayasası'na saygı gösterin"

Hiç kimsenin Kuzey Kore Anayasası'nı yok sayma hakkına sahip olmadığını vurgulayan Choe, "Kore Yarımadası'nda ve Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı sağlamanın yolu, gerçek dışı 'nükleer silahsızlanma' çağrılarını tekrarlamak değil, Kuzey Kore Anayasası'na saygı göstermektir" dedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin nükleer silahlara sahip olma konusundaki kararlılığını birçok kez dile getirdiğini hatırlatan Choe, "ABD ve müttefikleri bunu kabul etse de etmese de, 10 veya 20 yıl, hatta 50 ya da 100 yıl boyunca 'nükleer silahsızlanma' diye haykırmayı sürdürse de ülkemizin nükleer silahlara sahip olduğu gerçeği değişmeyecek" açıklamasında bulundu.

"Tehdit ortadan kalkmadığı sürece nükleer silahlara sahip olacağız"

Küresel barış ve güvenliğe yönelik asıl nükleer tehdidin, başını dünyanın en büyük nükleer devleti olan ABD'nin çektiği G7 grubu olduğunu savunan Choe, "G7'nin kendi nükleer yayılma girişimlerini görmezden gelerek, başkalarını 'nükleer silahsızlandırma' taleplerinde ısrar etmesi, kabul edilebilecek bir tutum değildir" ifadelerini kullandı. G7 ülkelerinin bağımsız ve egemen devletlere güvenliklerini nasıl sağlayacaklarını dikte etme hakkına sahip olmadığının altını çizen Choe, "Dış nükleer tehdit ortadan kalkmadığı ve mutlak hegemonya arayışında olan güçler nükleer silahları zorbalık aracı olarak gördüğü sürece, Kuzey Kore nükleer silahlara sahip olma ve halkını koruma ile uluslararası adaleti sağlama iradesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Kuzey Kore'yi kınamıştı

ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Kanada'nın Niagara bölgesinde iki gün süren bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantı ardından yayınlanan ortak bildiride, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı güçlü şekilde kınanarak, "BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Kuzey Kore'nin kripto para hırsızlıklarından derin endişe duyuyoruz. Ayrıca Kuzey Kore'yi kaçırılan yabancı ülke vatandaşları sorununu ivedilikle çözmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. - PYONGYANG