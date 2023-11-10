Kuzey Kore'de yerel seçimler öncesi seyahat yasağı getirildi

Kuzey Kore'de vatandaşların, yerel seçimler sonuçlanana kadar ikamet ettikleri vilayetlerden ayrılmaları yasaklandı. Seçimlere tam katılım sağlanması amacıyla getirilen bu yasağın yanı sıra seyahat edenlerin sayısı ve ulaşım araçlarının kullanımı da kısıtlandı.

Kuzey Kore'de vatandaşların, 26 Kasım'da yapılacak yerel seçimler sonuçlanana kadar ikamet ettikleri vilayetlerden ayrılmaları yasaklandı.

Merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Daily NK sitesinin Kuzey Kore'deki kaynaklara dayandırdığı haberde, bu yasağın, yerel seçimlere "istisnasız tam katılım sağlanması" için getirildiği ifade edildi.

Bakanlar Kurulunun kararıyla, yerel seçimler sona erene kadar Kuzey Korelilerin vilayetler arası seyahat etmesinin yasaklandığı belirtilen haberde, Bakanlar Kurulunun "seçim sonuna kadar her gün düzinelerce siyasi propaganda ve eğitim faaliyeti düzenlenmesi ve istisnasız tüm vatandaşlara seçimlere katılım sağlanması gerektiğinin öğretilmesi" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Vilayet içinde de seyahat edenlerin sayısının ve ulaşım araçlarının kullanımının kısıtlandığı kaydedilen haberde, bu kararın "yerel seçimlerin başarılı geçmesi için gerekli bir önlem" olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Kuzey Korelilerin vilayetler arası seyahat için ihtiyaç duydukları belgelerin verilmesini seçimler sonuçlanana kadar geçici olarak kısıtladığı bildirildi.