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Kuzey Kore'de Sel Felaketi: Binlerce Ev ve Tarım Arazisi Sular Altında

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Kuzey Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı açıklandı. Ülke lideri Kim Jong-un afet bölgesini ziyaret ederek felaketzedelere her türlü yardımı sağlama talimatı verdi.

Kuzey Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı açıklandı. Ülke lideri Kim Jong-un afet bölgesini ziyaret ederek felaketzedelere her türlü yardımı sağlama talimatı verdi.

Kuzey Kore'de 27 Temmuz'dan bu yana etkili olan ve Phyongan eyaletinin Sinuiju şehri ile Uiju ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede sel baskınlarına neden olan şiddetli yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte felaketin bilançosu netleşmeye başladı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan bilgilere göre Amnok Nehri yakınlarındaki yaklaşık 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı tespit edildi. Ölü veya yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Kim, ihmali bulunanların cezalandırılmasını istedi

29-30 Temmuz tarihlerinde Sinuiju şehrinde gerçekleştirilen Kore İşçi Partisi (WPK) Sekizinci Merkez Komitesinin 22. acil genişletilmiş toplantısına liderlik eden ülke lideri Kim Jong-un ise ardından afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Yaptığı konuşmada gerekli önleyici tedbirleri alamayan yetkilileri eleştiren Kim, görevlerini ihmal eden ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezalandırılması talimatını verdi. Yetkilileri afetzedelere gereken her türlü yardımı sağlamakla görevlendiren Kim, gelecekte karşılaşılabilecek muhtemel doğal felaketlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

5 bin kişi helikopter destekli operasyonla kurtarılmıştı

Kuzey Kore geçtiğimiz hafta sonu ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, meydana gelen sel baskınları nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılmıştı. Afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştiren Kim, yetkilileri daha önce tedbir almaları konusunda uyardığını belirterek, "Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır" ifadelerini kullanmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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