Kuzey Kore: 'ABD ve Güney Kore'nin savaş provokasyonları kırmızı çizgiye ulaştı'

Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) Merkezi Askeri Komisyonu toplantısında, ABD ve Güney Kore'nin savaş provokasyonlarının kırmızı çizgiye ulaştığı belirtildi.

ABD ve Güney Kore'nin yarın itibariyle başlayacağı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın öncesinde Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak bir açıklama geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un başkanlığında gerçekleştirilen Kore İşçi Partisi'nin (WPK) Merkezi Askeri Komisyonu toplantısında, "ABD ve Güney Kore'nin savaş provokasyonlarının kırmızı çizgiye ulaştığı, mevcut durumla başa çıkmak üzere ülkenin savaş caydırıcılığını daha etkili, güçlü ve saldırı amaçlı bir şekilde kullanmaya yönelik tedbirlerin ele alındığı ve kabul edildiği" açıklanırken, söz konusu tedbirlerin ne olduğuna dair detay ise paylaşılmadı.

Tehdit gibi açıklamalar

Washington-Pyongyang arasındaki gerginlik ABD ve Güney Kore'nin bölgede yarın başlayacağı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı öncesinde tırmanmış, tatbikat süresince yeni füze denemesi gerçekleştirmesi beklenen Kuzey Kore'yi uyaran ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price mevcut yaklaşımından vazgeçmediği sürece Pyongyang'ın daha fazla bedel ödeyeceğini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatlarını durdurmaya çağıran Kuzey Kore yönetimi ise tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması halinde bölgesel askeri ve siyasi durumun çok kritik ve kontrol edilemez bir hale gelebileceği uyarısında bulunmuştu. - PYONGYANG