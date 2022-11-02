Kuzey Kore 6 füze daha ateşledi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin öğleden sonra 6 füze daha ateşlediğini açıkladı. Pyongyang'ın bugün fırlattığı füzelerin sayısı 23'e yükseldi.

Kore Yarımadası'nda tansiyon yükseliyor. ABD ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nda başlattığı ortak askeri tatbikatın ardından silah testlerine hız kazandıran Kuzey Kore sabah saatlerinde ateşlediği 17 füzenin ardından öğleden sonra 6 füze daha fırlattığı bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin bugün farklı istikametlere fırlattığı füzelerin sayısının 23'e yükseldiği aktarıldı. Kuzey Kore'nin test ettiği füzelerin çoğunun kısa menzilli balistik füzeler olduğu açıklanırken, 23 füze arasında karadan havaya seyir füzelerinin de bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Kuzey Kore dünyaya meydan okuyor

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon bugün yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatının "Katılan personel sayısı ve ölçek olarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni hedef alan agresif ve kışkırtıcı bir askeri tatbikat olduğunu" ifade etmişti. Pak Jong Chon, ABD ve Güney Kore'nin Pyongyang'a karşı silah kullanmaya cesaret etmesi halinde "Kuzey Kore ordusunun özel araçlarının stratejik görevlerini derhal yerine getireceği" uyarısında bulunmuştu. "Kuzey Kore'nin uyarısını içi boş bir tehdit olarak algılamanın büyük bir hata olacağını" vurgulayan Pak, "ABD ve Güney Kore'ye askeri tatbikatlara ve kışkırtıcı eylemlere son verme" çağrısında bulunmuştu. Söz konusu açıklamanın ardından 17 farklı füze ateşleyen Kuzey Kore'nin, Güney Kore deniz sınırındaki tampon bölgeye 100 topçu atışı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Güney Kore yanıt olarak 3 füze ateşlemişti

Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde 17 füze fırlatmasının ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bir kısa menzilli balistik füzenin Güney Kore'nin Ulleung Adası'nın 167 kilometre kuzeybatısındaki uluslararası sulara düşmesi nedeniyle yerel saatle 08.55 sıralarında adaya hava saldırısı uyarısı yapılırken, bölge sakinlerine sığınak ve bodrum katlara inme çağrısında bulunulmuştu. Kore'nin bölünmesinden bu yana ilk kez bir Kuzey Kore füzesinin Güney Kore'nin karasularının bu denli yakınına isabet ettiği belirtilmişti. Pyongyang'ın eylemi "son derece olağandışı ve tahammül edilemez" olarak nitelendirilirken, Pyongyang'a yanıt olarak 3 füze ateşlendiği bildirilmişti. - PYONGYANG