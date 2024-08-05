Kuzey Kore, 250 yeni füze rampasını sınır bölgesine konuşlandırıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore sınırına konuşlandırılacak 250 yeni tip taktik balistik füze rampasının orduya teslim töreninde, "Ülkenin sel felaketinin yaralarını sarmak için seferber olduğu bir dönemde bile yeni tip silah sistemlerinin teslim töreninin düzenlenmesi, savunma kabiliyetlerimizi her şartta güçlendirme kararlılığımızın göstergesidir" dedi.

Kuzey Kore, 250 yeni tip taktik balistik füze rampasının sınır bölgesindeki askeri birliklere konuşlandırılacağını duyurdu. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre rampaların orduya teslim töreninde konuşan ülke lideri Kim Jong-un, büyük zaferler elde etme konusunda itici güç görevi gören ordu modernizasyonunun savunma alanında yapılan hamlelerin kanıtı olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz ayın sonunda ülkesinde etki gösteren şiddetli yağışların neden

olduğu sel felaketine atıfta bulunan Kim, "Ülkenin sel felaketinin yaralarını sarmak için seferber olduğu bir dönemde bile yeni tip silah sistemlerinin teslim töreninin düzenlenmesi, savunma kabiliyetlerimizi her şartta güçlendirme kararlılığımızın göstergesidir" dedi.

Sınır birliklerine yeni füze rampalarını konuşlandırma kararını "ülkenin prestijini önemli ölçüde arttıran bir başka kararlı adım" olarak niteleyen Kim, yeni silah sistemlerinin ülkesinin egemenliğini ve barışı savunma görevini layıkıyla yerine getireceğine inandığını söyledi.

Kuzey Kore sele teslim olmuştu

Kuzey Kore, 27 Temmuz itibarıyla ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, meydana gelen sel baskınları nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılmıştı. Ülke lideri Kim Jong-Un felakette can kaybı yaşanmadığını iddia ederken, ülke basını 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığını duyurmuştu. Selin yol açtığı maddi zararın uluslararası yaptırımlar nedeniyle halihazırda zorlu günler geçiren Kuzey Kore'nin savunma harcamalarını etkileyebileceği yorumları yapılmıştı. - PYONGYANG