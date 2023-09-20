Kuveytli Yazar Atatürk'e Hakaret Etti, Tepkiler Sürüyor

Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu sosyal medya hesabında paylaşarak Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih'e yönelik tepkiler sürüyor. Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, 'Kuveytli yazarın kurucu liderimiz Atatürk'e yaptığı hakaret, nota sebebidir. Bu paylaşımlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kuveyt'e nota vermesi lazım' dedi.

Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu sosyal medya hesabında paylaşarak Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih'e yönelik tepkiler sürüyor. Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, "Kuveytli yazarın kurucu liderimiz Atatürk'e yaptığı hakaret, nota sebebidir. Bu paylaşımlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kuveyt'e nota vermesi lazım" dedi.

Kuveytli yazar bin Rumaih, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etti. Kuveytli yazar, başka bir paylaşımında ise Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu paylaşarak, "Dünyanın en ucuz cinslerinden biri. 400 bin dolar yatırım yapın ve hemen alın. Herhangi bir Arap'ın bunu alıp Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayı olmasını, Mustafa Kemal'in heykellerini yıkmasını ve resmini yakmasını destekliyorum" dedi.

"TÜRKİYE KUVEYT'E NOTA VERMELİ"

Söz konusu tweetler sosyal medyada infial yarattı, siyasilerden tepki yağdı. Bir tepki de DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'dan geldi. Aksoy, Türkiye'nin Kuveyt'e nota vermesi gerektiğini belirterek, "Kuveytli yazarın kurucu liderimiz Atatürk'e yaptığı hakaret, nota sebebidir. Bu paylaşımlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kuveyt'e nota vermesi lazım. Bu tam bir diplomatik fiyaskodur" dedi.