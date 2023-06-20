Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ulusal Meclis üyelerini hükümetle işbirliği yapmaya çağırdı

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 6 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından Ulusal Meclise giren tüm milletvekillerini ülkedeki 'tıkanıklığın' tüm nedenlerini ortadan kaldırmak için hükümetle 'yapıcı işbirliğini' etkinleştirmeye çağırdı.

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 6 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından Ulusal Meclise giren tüm milletvekillerini ülkedeki "tıkanıklığın" tüm nedenlerini ortadan kaldırmak için hükümetle "yapıcı işbirliğini" etkinleştirmeye çağırdı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Veliaht Prens Sabah, 6 Haziran'da yapılan seçimler sonrası Ulusal Meclisin açılışında bir konuşma yaptı.

Sabah, "Artık küskünlüğün kaynağı ve başarıların önünde bir engel haline gelen çatışmalar, hesaplaşmalar ve krizler uydurarak, zaman, çaba ve imkanları boşa harcamaya yer yok. İşlerin birbirine karıştırılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Milletvekillerinin önlerindeki zorluklara ilişkin farkındalıklarına ve yeminlerine bağlılıklarına güvendiğini dile getiren Sabah, "Parlamentonun rolünden yola çıkarak, Ulusal Meclis üyelerini tüm gerginlik nedenlerini ortadan kaldırmak için hükümetle yapıcı işbirliğini etkinleştirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabah, milletvekillerinin anayasal araçları akıllıca kullanmadan önce demokratik uygulamayı geliştirmeleri, yasama ve denetleme rolünü etkinleştirmeleri ve hükümete bunu tamamlaması için yeterli zamanı vermeleri gerektiğini belirtti.

"Anlaşmazlık ve bölünmeye yer yok"

Öte yandan Kuveyt'teki "Al-Kabes" gazetesinin haberine göre, Başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah, Meclis oturumunda yaptığı konuşmada "Anlaşmazlık ve bölünmeye yer yok." dedi.

Kuveyt'in üstün çıkarlarını sağlamak için çalışan iki otoritenin işbirliğini umduklarını dile getiren Başbakan Sabah, bölgenin ve dünyanın içinden geçmekte olduğu, ülkeyi ve istikrarını korumaya yönelik kararlar almayı gerektiren ve Meclisi büyük sorumluluklarla karşı karşıya bırakan bu aşamanın ciddiyetini ve tehlikesini herkesin idrak ettiğini söyledi.

Hükümet ile Meclis arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 3 yılda 3 kez sandığa gidilen Kuveyt'te, 6 Haziran'daki parlamento seçimlerinin ardından dün yeni hükümet Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda yemin ederek görevine başlamıştı.