Kuveyt ve İngiltere, Hor Abdullah Sınır Anlaşması'nın geçersizliğini ele aldı

Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Irak'ın, Kuveyt ile arasındaki deniz seyrüseferinin düzenlenmesini öngören Hor Abdullah Sınır Anlaşmasının geçersizliğine hükmetmesi meselesini ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Irak'ın, Kuveyt ile arasındaki deniz seyrüseferinin düzenlenmesini öngören Hor Abdullah Sınır Anlaşmasının geçersizliğine hükmetmesi meselesini ele aldı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri değerlendiren ikili ayrıca Irak Federal Mahkemesinin, Irak-Kuveyt arasında deniz sınırının belirlenmesi ve seyrüseferin düzenlenmesi amacıyla imzalanan Hor Abdullah Anlaşması'nın geçersizliğine hükmetmesinin yansımalarını masaya yatırdı.

Irak Federal Mahkemesi 4 Eylül'de, Irak ile Kuveyt arasında her daim tartışma konusu olan deniz sınırının belirlenmesi ve seyrüseferin düzenlenmesi için 2012'de imzalanan ve 2013'te de onaylanan Hor Abdullah Sınır Anlaşması'nın geçersiz olduğuna hükmetmişti.

Bunun üzerine Kuveyt, 16 Eylül'de deniz sınırı anlaşmasını geçersiz sayan Irak'a protesto notası verildiğini duyurmuştu.

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1993 yılında aldığı 833 sayılı kararla, Irak ile Kuveyt arasındaki kara sınırı belirlenmiş ancak deniz sınırının çizilmesi iki ülkeye bırakılmıştı.

Irak ile Kuveyt arasında 2003'te diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin ardından sınırların belirlenmesiyle ilgili müzakerelere de başlanmıştı.

Bu bağlamda Hor Abdullah bölgesinde seyrüseferi düzenleyen anlaşma, 2012'de imzalanmış ve 2013'te Irak tarafından onaylanmıştı.

Ancak söz konusu anlaşma, Iraklı bazı siyasetçiler, milletvekilleri ve uzmanlar tarafından, "Hor Abdullah'ı Irak'ın egemenlik alanından çıkardığı" gerekçesiyle eleştirilmişti.

Hor Abdullah, Basra Körfezi'nin kuzeyinde Kuveyt'in Bubiyan ve Verbe adaları ile Irak'ın El-Fav Yarımadası arasında yer alan ve Hor ez-Zübeyr (Zübeyr Körfezi) ile Irak içlerine kadar uzanan bir su yolu olarak öne çıkıyor.