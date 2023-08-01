Kuveyt Ulusal Meclisi, Seçim Genel Kurulu'nun Kurulmasını Onayladı

Kuveyt Ulusal Meclisi, seçim sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve ideal demokratik sisteme ulaşılması amacıyla Seçim Genel Kurulu'nun kurulmasını onayladı. Seçim Genel Kurulu, seçim takviminin hazırlanmasından sonuçların duyurulmasına kadar tüm aşamaları yönetecek.

Kuveyt Ulusal Meclisinin seçimleri yönetmesi için "Seçim Genel Kurulu" kurulmasını onayladığı bildirildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre Ulusal Meclis, bugün yaptığı özel oturumda Seçim Genel Kurulu kurulmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Söz konusu kararla, seçim sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, ideal demokratik ve yasal sisteme ulaşılması hedefleniyor.

Seçimleri yönetecek, Kuveytli 5 yargıçtan oluşacak, genel sekreterliği ve bir karargahı bulunacak Seçim Genel Kurulu, seçim takviminin hazırlanmasından, sonuçların tasnifi ve duyurulmasına kadar tüm aşamaları yürütmekle yükümlü olacak.

Kuveyt'in "Al Anbaa" ve "Al Jarida" gazetelerinin haberine göre, onay için hükümete havale edilecek yasa, hükümetin ve Kuveyt Emiri'nin onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kuveyt gazetesi Al Rai'nin haberinde ise Seçim Genel Kurulunun kuruluş metninin 17. maddesine göre Allah'a, peygamberlere veya Kuveyt Emiri'ne hakaretten hüküm giymiş olanların, kanunen haklarında iadeiitibar kararı verilmesi durumunda seçimlerde aday olabileceği kaydedildi.

Kuveyt'te Meclisin feshedilmesi ve seçim kararları

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, "vekiller arasındaki uyumsuzluk" gerekçesiyle Ağustos 2022'de Meclisi feshederek seçim kararı almış ve halk 29 Eylül 2022'de sandığa giderek yeni milletvekillerini belirlemişti.

Ancak bundan yaklaşık 6 ay sonra 19 Mart 2023'te Anayasa Mahkemesi, önceki parlamentonun fesih kararının "hukuksuz" olduğunu gerekçe göstererek, 2022'deki genel seçimin iptaline karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, parlamentonun bir önceki seçimde yani 2020'de seçilen üyelerle devamına hükmetmişti.

Kuveyt Emiri son olarak 17 Nisan'da, Anayasa Mahkemesi kararıyla göreve geri dönen 2020 Meclisini tekrar feshetmiş ve 6 Haziran 2023'te seçimlere gidilmesine karar vermişti. Geçen ay yapılan parlamento seçimlerinin ardından yeni Meclis oluşturulmuş, hükümet kurularak görevine başlamıştı.

Son olarak 26 Temmuz'da Kuveyt Anayasa Mahkemesi, 6 Haziran'da düzenlenen parlamento seçimlerinin iptali için yapılan itirazları reddetmişti.

Parlamento, 12 yılda defalarca feshedildi

Kuveyt parlamentosu, kuruluşundan bu yana birçok siyasi krize tanık oldu. Bazı krizlerin aşılamaması Meclisin feshini beraberinde getirdi. Bu çerçevede 2011-2023 arasında Meclis 10'dan fazla kez feshedildi.

Diğer Körfez ülkelerine kıyasla parlamentoya, "başbakan ve bakanlar aleyhinde gensoru önergesi verme, yasa çıkarma ve iptal etme" gibi daha geniş yetkilerin tanındığı ülkede, son söz ise yürütmenin başı olan Emir'e ait.

Emir, Meclisi feshetme yetkisine de sahip. Meclisin feshi genellikle Emirlik veya yargı kararıyla gerçekleştiriliyor. Feshin ilanından itibaren iki ayı geçmemek üzere yeni seçim yapılması gerekiyor. Belirlenen tarihlerde yeni seçimlerin yapılamaması durumunda Meclis tüm anayasal yetkileriyle yeniden göreve dönebiliyor.