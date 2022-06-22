Kuveyt'te meclis feshedildi: Erken seçim çağrısı yapıldı

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah yaptığı açıklamada, meclisi feshetme kararı aldıklarını duyurarak, yasal ve anayasal yönergeler uyarınca genel seçim çağrısında bulundu.

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah adına ulusa seslendi. El-Sabah, meclisi feshetme kararı aldıklarını duyurarak, yasal ve anayasal yönergeler uyarınca genel seçim çağrısında bulundu. Anayasanın 107. maddesine dayanan karar ile ülkedeki siyasi gidişatı düzeltmeyi amaçladıklarını aktaran el-Sabah, "Millet Meclisi'ni feshetmeye ve genel seçim çağrısında bulunmaya karar verdik. Halk kendilerini uygun şekilde temsil edenleri seçerek siyaset sahnesini düzeltmede son sözü söyleyecek" dedi.

Yürütme makamının görevlerini "düzgün bir şekilde" yerine getirmediğine dikkat çeken Meşal, bazı yetkililerin "siyasi istikrarı sağlamak, ülkeye ve halkına hizmet etmek için çalışma taahhüdünde bulunmadıklarını" aktararak, "Bütün bunlar ne yazık ki ulusal birliği tehdit eden ve yurttaşların istekleriyle bağdaşmayan uygulamalarla sonuçlandı. Nihayetinde kalkınmanın yolunu tıkadı" dedi.

Meclis birkaç ay içinde feshedilecek

Genel siyasi ortamın vatandaşların şikayetlerine, yürütme ve yasama makamlarının çalışmalarında memnuniyetsizliğe yol açtığını aktaran Meşal, meclisin feshedilmesi ve seçime gidilmesine ilişkin kararnamenin, yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki birkaç ay içinde çıkarılacağını da sözlerine ekledi.

"Biz her iki makamın da çalışmalarına müdahale etmedik"

Meşal, kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı göstermenin, yasama ve yürütme makamlarının çalışmalarına müdahale etmemenin önemine vurgu yaparak, "Biz her iki makamın da çalışmalarına müdahale etmedik, sadece devlet yönetimi ile ilgili konularda rehberlik ve tavsiyelerde bulunduk. Ayrıca hiç kimseyi reform yapmaktan veya halkın çıkarına hizmet etmekten alıkoymadık" dedi.

Veliaht Prens'ten anayasanın askıya alınmayacağı sözü

Meşal ayrıca, anayasaya tam olarak uyulacağını, değiştirilmeyeceğini, engellenmeyeceğini veya askıya alınamayacağını ifade ederek, hiç kimsenin seçimlere veya bir sonraki Millet Meclisi'nin çalışmalarına müdahale etmeyeceğine dair güvence verdi.

"Halkın temsilcilerini seçmesine karışmayacağız"

Meşal, "Halkın temsilcilerini seçmesine karışmayacağız ve bir sonraki Millet Meclisi'nin çalışmalarına veya başkanını ve farklı komiteleri seçme ile ilgili konulara karışmayacağız" dedi.

Milletvekili seçimi için bir tarih ise henüz açıklanmadı. - KUVEYT

İhlas Haber Ajansı / Politika