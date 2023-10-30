Kuveyt, İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyeceğini yineledi

KUVEYT, 30 Ekim (Xinhua) -- Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, "uluslararası kararlar uyarınca bir Filistin devleti kurulmadıkça" Kuveyt'in İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyeceğini yineledi.

Bakan, söz konusu açıklamayı Pazar günü dışişleri bakanlığı merkez binasında düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Es-Sabah; dost, kardeş ve müttefik ülkelerle ilişkileri koruyarak Kuveyt'in yurtdışındaki güvenlik ve çıkarlarını sürdürmenin kendi sorumluluğunda olduğunu sözlerine ekledi.

"Filistin meselesi bizim birinci meselemizdir; bu konuda herhangi bir belirsizlik söz konusu değil. Kuveyt hiçbir zaman bu yoldan sapmadı" diyen bakan, İsrail'in Gazze'ye karşı başlattığı savaşın, kendini savunmaya değil intikam almaya yönelik olduğunu vurguladı.

Bakan, Gazze'deki çatışmaların derhal sonlandırılması, kuşatma altındaki Gazze'ye yardım sağlanması ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurularak Filistin sorununun nihai çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.