Kuveyt Dışişleri Bakanı, Irak ile Sınır Problemlerini Çözmek İçin Çalışmaları Gerektiğini Söyledi

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah, Irak'ın başkenti Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki sınır problemlerinin çözümü için çalışmaların gerektiğini belirten Sabah, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik işbirliği konularında da anlaşmalar yapıldığını açıkladı.

Resmi ziyaret için Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah, iki ülke arasındaki sınır problemlerinin çözümü için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Sabah, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

İki bakan, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah "Irak, komşumuz ve köklü tarihi ilişkilere sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki sınır problemlerinin çözümü için çalışmalıyız." dedi.

Irak ile özellikle ticari ilişkilerini güçlendirmek istediklerini belirten Sabah, Kuveyt'in Basra Başkonsolosluğunda Ticaret Ataşeliği açma kararı aldıklarını kaydetti.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de iki ülke arasındaki sınır sorunlarının giderilmesi gerektiğini belirterek, "İki ülke arasındaki sorunların çözümünün en doğru yolu diyalogdur." dedi.

Hüseyin, "Kuveyt ile ilişkileri korumak istediğimizi ve sınır problemlerinin giderilmesinden yana olduğumuzu mevkidaşıma ilettim." ifadelerini kullandı.

Bölgenin güvenliği için Kuveyt ile güvenlik işbirliği yapacaklarını kaydeden Hüseyin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü şekilde devam edeceğini belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ın, Irak ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüşmesi bekleniyor.