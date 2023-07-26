Kuveyt Anayasa Mahkemesi, parlamento seçimlerinin iptal itirazlarını reddetti

Kuveyt'te Anayasa Mahkemesi, 6 Haziran'da düzenlenen parlamento seçimlerinin iptali için yapılan itirazları reddetti. Mahkeme, seçimlerin iptal edilmesi ve yeniden sayım yapılması yönündeki 9 itirazı hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Kuveyt'te Anayasa Mahkemesinin 6 Haziran'da düzenlenen parlamento seçimlerinin iptali için yapılan itirazları reddettiği bildirildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi, 6 Haziran seçimine itiraz için yapılan başvurulara ilişkin hükmünü verdi.

Mahkeme, "hukuka uygun olmadığı" gerekçesiyle seçimlerin iptal edilmesi, seçim sonrası kurulan yeni Meclisin feshedilmesi ve yeniden sayım yapılması yönündeki 9 itirazı reddetti.

Haberde, itirazda bulunanlar hakkında bilgi verilmedi.

Kuveyt'te Meclisin feshedilmesi ve seçim kararları

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, "vekiller arasındaki uyumsuzluk" gerekçesiyle Ağustos 2022'de Meclisi feshederek seçim kararı almış ve halk 29 Eylül 2022'de sandığa giderek yeni milletvekillerini belirlemişti.

Ancak bundan yaklaşık 6 ay sonra 19 Mart 2023'te Anayasa Mahkemesi, önceki parlamentonun fesih kararının "hukuksuz" olduğunu gerekçe göstererek, 2022'deki genel seçimin iptaline karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, parlamentonun bir önceki seçimde yani 2020'de seçilen üyelerle devamına hükmetmişti.

Kuveyt Emiri son olarak 17 Nisan'da, Anayasa Mahkemesi kararıyla göreve geri dönen 2020 Meclisini tekrar feshetmiş ve 6 Haziran 2023'te seçimlere gidilmesine karar vermişti. Geçen ay yapılan parlamento seçimlerinin ardından yeni Meclis oluşturulmuş, hükümet kurularak görevine başlamıştı.

Parlamento, 12 yılda defalarca feshedildi

Kuveyt parlamentosu, kuruluşundan bu yana birçok siyasi krize tanık oldu. Bazı krizlerin aşılamaması Meclisin feshini beraberinde getirdi. Bu çerçevede 2011-2023 arasında Meclis 10'dan fazla kez feshedildi.

Diğer Körfez ülkelerine kıyasla parlamentoya, "başbakan ve bakanlar aleyhinde gensoru önergesi verme, yasa çıkarma ve iptal etme" gibi daha geniş yetkilerin tanındığı ülkede, son söz ise yürütmenin başı olan Emir'e ait.

Emir, Meclisi feshetme yetkisine de sahip. Meclisin feshi genellikle Emirlik veya yargı kararıyla gerçekleştiriliyor. Feshin ilanından itibaren 2 ayı geçmemek üzere yeni seçim yapılması gerekiyor. Belirlenen tarihlerde yeni seçimlerin yapılamaması durumunda Meclis tüm anayasal yetkileriyle yeniden göreve dönebiliyor.