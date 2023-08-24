Kütahya Valisi Musa Işın, trafik kazasında yardıma koştu

Kütahya Valisi Musa Işın, Altıntaş ilçesi ziyaretinden dönüş yolunda trafik kazasını fark ederek kazazedelerin yardımına koştu. Olay yerinde bulunan ve kazaya karışan aracın sahibi ile görüşen Vali Işın, geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Kütahya Valisi Musa Işın, Altıntaş ilçesi ziyaretinden dönüş yolunda trafik kazasını fark ederek kazazedelerin yardımına koştu.

Altıntaş ziyaretinin ardından Kütahya merkeze dönüş yolunda trafik kazası olduğunu gören Vali Musa Işın, kazazedelere yardım etmek amacıyla hemen durdu. Olay yerinde bulunan ve kazaya karışan aracın sahibi Hüseyin Gülçiçek ile görüşen Vali Işın, Gülçiçek'e "geçmiş olsun" dileklerini ileterek herhangi bir ihtiyacının olup olmadığını sordu.

Gülçiçek, ilgi ve desteği için Vali Işın'a teşekkür etti. - KÜTAHYA