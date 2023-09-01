Kütahya Valisi Musa Işın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Musa Işın, tarımsal faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için il genelinde toprak analizleri yapılmasını istedi.

Kütahya Valisi Musa Işın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaretinde tarımsal faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için il genelinde toprak analizleri yapılmasını istedi

Vali Musa Işın, kurumları tanımak ve çalışmalarını yerinde görmek amacıyla başlattığı ziyaretlerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile devam etti. Kütahya'nın tarımsal potansiyelinin iyi değerlendirilmesi ve sürdürülebilir üretim oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Vali Işın, tarımsal faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için il genelinde toprak analizleri yapılması talimatını verdi.

Toprak analizlerinin 2024 yılı içerisinde başlayacağının ve yıl içinde bitirileceğinin altını çizen Işın, tarımsal planlamaların toprak analizi sonuçlarına dayandırılacağını, analizlerin toprakların özelliklerini ve ihtiyaçlarını belirleyerek tarımsal üretimde verimliliği artıracak imkanlar sunacağını kaydetti. - KÜTAHYA