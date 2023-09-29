Kütahya Valisi Musa Işın, Emet ilçesini ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Emet ilçesini ziyaret ederek ilçenin çalışmalarını ve sorunlarını yerinde inceledi. Vali Işın, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Kütahya Valisi Musa Işın, ilçeleri tanımak, çalışmaları ve sorunları yerinde inceleyebilmek amacıyla başlattığı ilçe ziyaretlerine Emet ilçesi ile devam etti.

Vali Musa Işın, Emet Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Furkan Seyman'dan ilçenin eğitim, sağlık, altyapı, ulaşım hizmetleri ve asayişi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Emet Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Işın, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'dan, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Doğan, Vali Işın'a teşekkür etti.

Emet ilçe programı çerçevesinde esnaf ve vatandaş ziyareti de yapan Musa Işın, İş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlarla da selamlaşan Işın, talep ve ihtiyaçları dinledi.

Vali Musa Işın'a, ziyaretlerinde İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti. - KÜTAHYA