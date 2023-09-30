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Kütahya Valisi Medya Mensuplarıyla Buluştu

Kütahya Valisi Musa Işın, il merkezi ve ilçelerde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek, bilgi alış verişinde bulundu. Vali Işın, medyanın Kütahya'nın tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından önemli bir vazifeyi ifa ettiğini belirtti.