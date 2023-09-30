Kütahya Valisi Medya Mensuplarıyla Buluştu
Kütahya Valisi Musa Işın, il merkezi ve ilçelerde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek, bilgi alış verişinde bulundu. Vali Işın, medyanın Kütahya'nın tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından önemli bir vazifeyi ifa ettiğini belirtti.
Kütahya Valisi Musa Işın, il merkezi ve ilçelerde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek, bilgi alış verişindi bulundu. Medyanın Kütahya'nın tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından önemli bir vazifeyi ifa ettiğini dile getirdi. Vali Işın, Sevgi Yolu'nun araç trafiğine açılıp açılmayacağı konusundaki soruya, "Açılmasından yana değilim" dedi.
Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) tüm yatırımların tamamlamasıyla yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edileceğini kaydetti. Vali Işık, Kütahya Şehir Hastanenin yakın tarihte açılacağını dile getirdi. - KÜTAHYA