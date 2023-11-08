Kütahya Valisi Emniyet Teşkilatıyla Buluştu

Kütahya Valisi Musa Işın, il ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı emniyet amirleri, şube müdürleri ve polis memurlarıyla bir araya geldi. Vali Işın, emniyet teşkilatını takdir etti ve uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kütahya Valisi Musa Işın, il ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı emniyet amirleri, şube müdürleri ve polis memurlarıyla bir araya geldi. Polisevinde düzenlenen programda Işın, emniyet teşkilatını çalışmalarından dolayı takdir etti ve uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kütahya'nın huzur ve güven şehri olduğunun altını çizen Vali Işın, "Her ne kadar ilimiz emniyet ve asayiş açısından diğer illere göre daha huzurlu bir il ise de bu huzuru bozabilecek her türlü hadisenin zuhur etme ihtimali de vardır. Bu nedenle ilimizin emniyet ve asayişini temin etme konusunda bugüne kadar gösterdiğiniz gayreti artırarak devam etmesini istirham ediyoruz" dedi.

"En önemli meselemiz milletin can ve mal güvenliğini sağlamaktır" diyen Vali Işın, bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini belirterek şunları söyledi: "İster emaresi olsun ister olmasın herhangi bir kötü niyetin dahi Kütahya'da hareket etmesine asla izin vermeyeceğiz." - KÜTAHYA