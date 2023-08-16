Kütahya Valisi Ali Çelik, Hakkari'ye uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Kütahya Valiliğinden Hakkari Valiliğine atanan Ali Çelik, yeni görev yerine alkışlarla uğurlandı.

Kütahya Valiliği önünde gerçekleştirilen uğurlama törenine AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya protokolü, ilçe kaymakamları, siyasi parti ve STK'ların temsilcileri katıldı.

Her fırsatta Kütahya'nın önemli şehirlerden birisi olduğunu dile getiren Vali Çelik, şehirde 3 yıl 1 ay 29 gün boyunca tüm idarecilerle uyum içinde çalıştığına dikkat çekti.

Vali Çelik, "Kütahya'da dua biriktirdim, inanılmaz bir dua. Bir insanın hayatta kazanabileceği en büyük şeyi kazandığımı düşündüm. Başımıza ne gelecekse bunun hayır olduğuna eminim çünkü bu kadar duanın olduğu bir yerde Allah bizim hakkımızda hayırlısını nasip eder. İnşallah bu topraklar, bu kadim memleket her şeyin en iyisine layık. Belediye Başkanımız gece gündüz uğraşıyor, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımızın inanılmaz heyecanları var. Herkesin anlattığı bir çeyiz sandığı hikayesi var ya, artık ben bu şehrin kabuğunu kıracağını, geleceğe ve yoluna devam edeceğini, biriktirdiği kadim medeniyet kültürünü bir sonraki nesillere güçlenerek aktaracağına olan inancım tam. Ben buradan memnun ayrılıyorum. Güzel ve coşkulu bir ortam oluşturdunuz. Siyasiler, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, kolluk birimleri, kim varsa herkesten razıydık, Rabbim de sizden razı olsun. Yolunuzu, bahtınızı, geleceğinizi aydınlık ve açık eylesin, en başta sağlıklı eylesin. Aileme de, eşime, anneme, çocuklarıma da teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vedalaşmanın ardından Hakkari Valiliğine yola çıkmak üzere makam aracına giden Vali Çelik, alkışlar eşliğinde Kütahya'dan uğurlandı.

Kütahya Valiliği görevine atanan Musa Işın'ın 21 Ağustos Pazartesi günü görevini başlayacağı öğrenildi. - KÜTAHYA