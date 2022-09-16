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Kütahya politika haberleri | BBP Kütahya İl Başkanlığına Mustafa Gökdere getirildi

Politika Haberleri

Kütahya politika haberleri | BBP Kütahya İl Başkanlığına Mustafa Gökdere getirildi

Kütahya haber... Yeni kurulan Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanlığına Mustafa Gökdere getirildi.

Yeni kurulan Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanlığına Mustafa Gökdere getirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere," Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanlığımızın kuruluşu için Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin onayı ile yetki belgemizi aldık. Rabbim utandırmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Kütahya Politika Haberler

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