Kütahya politika haberleri | BBP Kütahya İl Başkanlığına Mustafa Gökdere getirildi Politika Haberleri Kütahya haber... Yeni kurulan Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanlığına Mustafa Gökdere getirildi. Yeni kurulan Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanlığına Mustafa Gökdere getirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere," Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanlığımızın kuruluşu için Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin onayı ile yetki belgemizi aldık. Rabbim utandırmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Kütahya Politika Haberler

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