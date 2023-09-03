Kütahya Polisi Uyuşturucu İle Mücadeleye Devam Ediyor

Kütahya polisinin uyuşturucu ile mücadelesinin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Yapılan çalışmalarda birçok şahıs yakalandı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya Polisinin uyuşturucu ile mücadelesinin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getirmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda A.Ş ve F. D isimli şahısların içinde bulunduğu araç polisin "dur" ihtarına rağmen kaçtı. Kovalamacanın ardından maddi hasarlı trafik kazası yapan aracın içindeki şahıslar yakalandı. Ekipler tarafından araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda içime hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlem yapıldı.

Yine gece saatlerinde Kütahya'ya uyuşturucu getirmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde il girişinde durdurulan araç içerisindeki A.S,F.Ç ve L.Y isimli şahısların 62.30 gram bonzai maddesini dökmeye çalıştıkları fark edilerek şüpheli şahıslara izin verilmeden madde ile yakalandılar.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğünün şüpheli şahıslara yönelik gece saatlerinde yaptığı uygulamalarda, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranması olan Ö.A. isimli şahıs yakalandı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kütahya Polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde şehir içinde uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve uyuşturucu kullanmaya çalışan şahısların yakalanmasına yönelik tedbirlerinin devam ettiği, il dışından herhangi bir yerden uyuşturucuya ulaşmalarının da önüne geçmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüğü belirtildi. - KÜTAHYA