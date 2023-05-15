Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kütahya'nın yeni vekilleri

Kütahya'nın yeni vekilleri

Politika Haberleri

Kütahya'da kesin olmayan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre, AK Parti 3, MHP 1 ve CHP 1 milletvekili çıkardı.

Kütahya'da kesin olmayan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre, AK Parti 3, MHP 1 ve CHP 1 milletvekili çıkardı. Bu sonuçlara göre mecliste Kütahya'yı AK Parti'den Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Ahmet Erbaş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Ali Fazıl Kasap temsil edecek. - KÜTAHYA

Kütahya Seçim Sonuçları
Kütahya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Kütahya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title