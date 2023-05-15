Kütahya'nın yeni vekilleri

Kütahya'da kesin olmayan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre, AK Parti 3, MHP 1 ve CHP 1 milletvekili çıkardı.

Kütahya'da kesin olmayan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre, AK Parti 3, MHP 1 ve CHP 1 milletvekili çıkardı. Bu sonuçlara göre mecliste Kütahya'yı AK Parti'den Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Ahmet Erbaş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Ali Fazıl Kasap temsil edecek. - KÜTAHYA