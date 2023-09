Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine yeni Emniyet Müdürü atandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine atanan Emniyet Müdürü Güven Türkmen göreve başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğan ve çeşitli şehirlerde aldığı görevler sonrası en son Şırnak İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Güven Türkmen, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Türkmen, Tavşanlı halkının huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışacaklarını vurguladı.

Türkmen, göreve başladığı ilk gün yaptığı açıklamada, ilçenin güvenliğini en üst seviyeye taşıma hedefinde olduklarını belirtti. Özellikle suç ve suçluyla etkin mücadele, trafik güvenliğini artırma ve vatandaşların güven içinde yaşamasını sağlama konularını öncelikli olarak ele alacaklarını ifade etti.

Türkmen, emniyet teşkilatının görevinin sadece suçla mücadele değil, aynı zamanda vatandaşların her türlü sorununa çözüm üretmek olduğunu belirtti. Ekiplerin gece gündüz demeden hizmet vereceğini ve acil durumlarda her an hazır olduklarını vurguladı. - KÜTAHYA