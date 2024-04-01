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Kütahya'nın Cemalettin Mahallesi'nin 40 yıllık muhtarı Can Sınay, 9. kez seçildi

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Kütahya'nın Cemalettin Mahallesi'nin 40 yıllık muhtarı Can Sınay, 31 Mart yerel seçimlerinde 9. kez kazandı.

2 bin 526 nüfuslu şehrin en eski mahallelerinden Cemalettin Mahallesi'nde hiç ara vermeden 40 yıldır muhtarlık yapan 77 yaşındaki Can Sınay, rakibi Ahmet Demirayak'a 385 oy fark atarak 9. kez seçildi.

Muhtarlığın bir gönül işi olduğunu belirten Can Sınay, "Mahallemizde bin 731 seçmenimiz var. Bu benim 9. seçimim oldu. Seçimlerde ben 865, rakibim Ahmet Demirayak da 480 oy aldı. 31 Mart yerel seçimlerinde takdirini benden yana kullanan mahallerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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