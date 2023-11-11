Kütahya İl Genel Meclisi'nden 2023 Ek Bütçesi Kararı

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura'nın başkanlığında İl Özel İdaresi'nde düzenlenen toplantıda 2023 yılı ek bütçesi görüşülerek karara bağlandı. 100 milyon TL'lik ek bütçe, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura'nın başkanlığında İl Özel İdaresi'nde düzenlenen toplantıda 2023 yılı ek bütçesi görüşülerek karara bağlandı.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve meclise sunulan 100 milyon TL ek bütçe, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Meclis Başkanı Muammer Özcura'nın ardından 2023 yılı ek bütçesi hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, "Bugün itibarı ile geldiğimiz noktada 100 milyon TL'lik ek bütçe yapma gereği hasıl oldu. Özellikle personel maaşlarında artış, sahada ki akaryakıttaki artış, yedek parçadaki artış ve yol yapımındaki maliyet artışları ek bütçe ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Hazırladığımız 100 milyon TL'lik ek bütçenin kaynağını merkezi vergi gelirlerden 55 milyon TL'lik pay, maden işletmelerinden gelen 13 milyon TL'lik pay, diğer bazı yaptığımız işlerden elde ettiğimiz 22 milyon TL ile oluşturduk" dedi.

Konuşmanın ardından 100 milyon TL'lik 2023 ek bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Ek bütçenin kabul edilmesinin ardından Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, meclis üyelerine 2023 yılı faaliyet raporu hakkında sunum yaptı. - KÜTAHYA