Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Görevlilerine Uyuşturucu Semineri Verdi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında özel güvenlik görevlilerine seminer verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme faaliyetleri, ildeki çeşitli kurumlarda çalışan güvenlik görevlilerine yönelik gerçekleştirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla hep birlikte mücadele çerçevesinde özel güvenlik görevlilerine uyuşturucu konusunda seminer verdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde uyuşturucuyla hep birlikte mücadele çerçevesinde ildeki çeşitli kurumlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika