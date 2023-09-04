Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Son İcraatları Açıklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği'nin son bir hafta içinde gerçekleştirdiği uygulama ve kontrollerde yapılan icraatlar açıklandı. Yakalanan aranan şahıslar, ele geçirilen silahlar ve uyuşturucu maddeler ile yapılan diğer önleyici hizmetler hakkında bilgi verildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinin son 1 haftada yaptığı icraatlar açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği tarafından 27 Ağustos 2023 - 2 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan uygulama ve kontrollerde, 14 aranan şahıs yakalandı. 2 kayıp şahıs bulundu. 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 9 narkotik madde yakalaması yapıldı. 12,83 gram metamfetamin, 4,83 gram esrar, 17.57 gram bonzai, 15 adet sentetik ecza, 4 adet payp, 23 adet kesici alet ele geçirildi. 23 şahsa idari yaptırım tutanağı düzenlendi. 95 ticari araç, 115 motosiklet kontrol edildi. 1 çalıntı motosiklet bulundu. 2 işletmeye idari yaptırım tutanağı düzenlendi. 16 sürücüye para cezası uygulandı. 42 şahsa idari işlem yapıldı. 13 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 71 işletme kontrol edildi. 69 adet park ve bahçe denetimi yapıldı. Yapılan önleyici hizmet uygulamalarında 4 bin 195 şahıs ve 930 araç sorgulandı. - KÜTAHYA