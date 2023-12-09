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Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda Yedek Subayların Yemin Töreni

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Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 393. Dönem yedek subayların yemin törenine katıldı. 176 yedek subay, törende eğitimlerini tamamlayarak Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri protokol tarafından verildi.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 393. Dönem yedek subayların yemin törenine katıldı.

176 yedek subay, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri protokol tarafından verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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