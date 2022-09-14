Kütahya haberi... TOKİ'den Gediz'e 200 konut

Kütahya gelişmesine göre Kütahya'nın Gediz İlçesinde Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde ilçeye 2+1 ve 3+1 toplam 200 konutun yapılacağını belirtti.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde ilçeye 2+1 ve 3+1 toplam 200 konutun yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla dar gelirli vatandaşlar için ülke genelinde yapılacak olan 250 bin TOKİ konutu ile ilgili Gediz'e sevindirici müjdeyi Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan verdi. Proje çerçevesinde Gediz'e 200 konutun yapılacağını açıklayan Başkan Erkan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Gediz'e 200 konutluk 5.etabın hayırlı olmasını dileyen Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, "Mevcut yaşanan ikamet sorununun bir kısmı bu proje ile sona erecek. Geçtiğimiz yıllarda konu ile ilgili Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak ile Toplu Konut idaresine başvurumuzu yapmıştık. İnşallah bu projelerimizin devamı gelecek. Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak ve yönetimimizle Gediz'de ikamet sorununu tamamen ortadan kaldıracak olan yeni projelerimiz de gelecek. Hemşerilerimize bunun müjdesini vermiş olalım" diye konuştu. - KÜTAHYA