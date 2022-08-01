Kütahya haber | Milletvekili Gazel, Emet'te alt yapı çalışmalarını inceledi Kütahya yerel politika haberine göre AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Emet ilçesinde yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisi temel atma çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Emet ilçesinde yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisi temel atma çalışmalarını yerinde inceledi. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte ilçede yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisi temel atma çalışmalarını yerinde inceleyen Milletvekili İshak Gazel, temeli atılan içme suyu arıtma tesisinin Emet'e ve ilçe halkına hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Politika Milletvekili Hisarcık Kütahya Emet Politika Haberler

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