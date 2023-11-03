Kütahya Emniyet Müdürlüğü Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Ediyor

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk altındaki mahallelerin sorunlarını öğrenmek için muhtarları ziyaret ediyor.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahalle ile ilgili sorunlarıyla ilgili istişarelerde bulunuyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri faaliyetleri çerçevesinde sorumluluk alt bölgesinde bulunan mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahalleleri ile ilgili sorunlarının olup olmadığı konusunda bilgi alış verişinde bulunuyor. - KÜTAHYA