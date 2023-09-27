Kütahya'da Yılbaşından Bu Yana 969 Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 969 uyuşturucu operasyonunda yakalanan bin 371 şahsın 80'i tutuklandı. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 969 uyuşturucu operasyonunda yakalanan bin 371 şahsın 80'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 1 Ocak-25 Eylül 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda, 969 uyuşturucu operasyonunda yakalanan bin 371 şahsın 80'i tutuklandı. Suç unsuru olarak, bin 112,2 gram esrar, 276,56 gram skunk, 717,33 gram kokain, bin 744 gram eroin, 3 bin 629,6 gram bonzai, 3 bin 223,64 gram metamfetamin, 161 kök hint keneviri, 502 adet ecstasy hap, 6 bin 43 adet sentetik ecza, 10 adet hassas terazi, 1 adet captagon hap ve 36 adet tabanca ele geçirildi. - KÜTAHYA