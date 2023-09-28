Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşından bu yana gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan bin 371 şahıstan 80'i tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kütahya'da Yılbaşından Beri Yapılan Operasyonlarda 80 Kişi Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünün yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarda yakalanan bin 371 şahısın 80'i tutuklandı. Çalışmalarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünün yılbaşından beri il genelinde yaptığı operasyonlarda, 969 olayda yakalanan bin 371 şahısın 80'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Suç unsuru olarak, 1112,2 gram esrar, 276,56 gram skunk, 717,33 gram kokain, 1744 gram eroin, 3629,6 gram bonzai, 3223,64 gram metamfetamin, 161 Kök hint keneviri, 502 adet ecstasy hap, 6043 adet sentetik ecza, 10 adet hassas Terazi, 1 adet captagon hap, 36 adet tabanca Ele geçirildi. - KÜTAHYA