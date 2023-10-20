Kütahya'da Yasa Dışı Bahis ve Siber Denetim Uygulaması Gerçekleştirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve 12 ilçenin katılımıyla Yasa Dışı Bahis, Siber Denetim Uygulaması gerçekleştirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulamada 25 ekibin katılımıyla 70 işyeri kontrol edildi, 90 araç ve 500 şahıs sorgulanırken, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Ayrıca uygulama esnasında Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı" konularında 500 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapılırken, 200 adet broşür dağıtımı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA