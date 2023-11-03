Kütahya'da yapılan sorgulamalarda 73 kişi tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulama ve denetlemeler sonucunda 301 şahıs yakalanırken, 73 kişi tutuklandı. Ayrıca, 23 kayıp şahıs bulundu ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce Ekim ayı içerisinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik olarak yapılan sorgulama ve denetlemelerde yakalanan 301 şahıstan 73'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce İl Merkezinde Ekim ayı içerisinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 28 bin 437 şahıs ve 7 bin 62 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalar ve denetlemeler sonucunda, haklarında çeşitli mahkemelerce haklarında yakalama kararı çıkartıldığı tespit edilen 301 şahıs yakalanırken, bunlardan 73 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayıp müracaatı yapılan 23 şahıs bulundu. Ayrıca çalışmalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 242 mermi/fişek ve 219 kesici alet ele geçirildi. - KÜTAHYA