Kütahya'da yapılan operasyonda 8 kişi tutuklandı

Kütahya'da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 12 şahıstan 8'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 4 şahıs serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalarda, il merkezinde haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan, gıyabi tutuklama müzekkeresi ile aranan R.D. (29), M.D. (33), N.V. (23), U.İ. (20), H.Ş. (53), U.İ. (39), E.A. (30), R.T. (44) ve A.K. (38) isimli şahıslar, Simav ilçesinde D.A. (30) isimli şahıs, Gediz ilçesinde S.G. (39) ve S.Y. (43) isimli şahıslar olmak üzere il genelinde toplam 12 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce serbest bırakılırken, 8 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA