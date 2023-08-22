Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 22 Şüpheli Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde uyuşturucu madde imal ticareti ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği 20 operasyonda 22 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda 42 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 20 gram kubar esrar, 17 kök kenevir, 8 adet uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde, uyuşturucu madde imal ticareti ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan 20 operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağustos ayı içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda, 42 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 20 gram kubar esrar, 17 kök kenevir, 8 adet uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - KÜTAHYA