Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan tırda yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tır'da uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez İlçe Sabuncupınar mevkiinde durdurulan S.S. ve A.C. isimli şahısların bulunduğu tır içerisinde yapılan aramada, 72 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, 2 gram skunk, 1 gram eroin ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA