Kütahya'da terör örgütü PKK, İsrail ve ABD protesto edildi

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) üyeleri, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler ve işgal altındaki Filistin için bir araya geldi.

Zafer Meydanında 'Şehitlerimize Rahmet, İsrail ve ABD'ye Lanet' sloganı altında buluşan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve Kütahya halkı, ABD ve İsrail'i protesto etti. Yoğun bir katılımla gerçekleşen açıklama yapan Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, "Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için tehdit olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek Türkiye'ye saldıranlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı kimselerdir. Gazze meselesi, Türkiye'nin bağımsızlığı meselesinden ayrı düşünülemez" diye konuştu.

Bütün İslam ülkelerinin bir araya gelerek tepki göstermesi gerektiğini belirten Köse, PKK terör örgütünü ve Gazze'de soykırım yapan siyonist İsrail'i ve destekçisi ABD'yi lanetlediklerini dile getirdi. Programa katılanlar ayrıca soykırımı gösteren fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Programın sonunda katılımcılara çorba ikram edildi. - KÜTAHYA