Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: 539 Parça Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait 539 parça tarihi eser ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 381 adet sikke, 158 adet tarihi obje ve bir adet dedektör buldu. 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde evlerinde yapılan aramada 381 adet sikke ve 158 adet tarihi obje ele geçirilen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, İ.O.A. ve M.K. isimli şahısların evinde satmak amacıyla tarihi eser bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 381 adet sikke, 158 adet tarihi obje ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA