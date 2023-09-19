Kütahya'da Şok Asayiş Uygulaması Yapıldı

Kütahya'da polis ekipleri tarafından Gaybi Efendi Caddesi Şeker Fabrikası önünde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Şok Asayiş Uygulaması sonucunda 103 şahıs ve 49 araç sorgulandı. Uygulama kapsamında 2 adet kesici alet ve 1 adet plastik jop ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından Şok Asayiş Uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile TEM, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 1 Amir, 3 resmi ekip (6 personel) ve 10 sivil personelle Gaybi Efendi Caddesi Şeker Fabrikası önünde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Şok Uygulamada, toplam 103 şahıs, 49 araç, 9 ticari taksi ve 10 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 2 adet kesici alet, 1 adet plastik jop ele geçirilen 3 şahsa idari yaptırım uygulandı. 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 1 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapıldı. - KÜTAHYA