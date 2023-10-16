Kütahya'da Şok Asayiş Uygulaması: 57 Şahıs ve 27 Araç Kontrol Edildi

Kütahya'da polis ekiplerinin şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yaptığı Şok Asayiş Uygulamasında, toplam 57 şahıs, 27 araç, 10 ticari taksi ve 11 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 2 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli işlemler uygulandı.

Kütahya'da polis ekiplerinin şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yaptığı Şok Asayiş Uygulamasında, toplam 57 şahıs, 27 araç, 10 ticari taksi ve 11 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Şok Asayiş Uygulamasında, toplam 57 şahıs, 27 araç, 10 ticari taksi ve 11 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 2 aranan şahıs yakalandı. 1 araç sürücüsüne işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. 1 adet kesici alet ele geçirilen şahsa idari yaptırım uygulandı. - KÜTAHYA