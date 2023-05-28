Kütahya'da seçim heyecanı

KÜTAHYA - Kütahya'da, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Oy verme işlerinin devam ettiği Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kütahya il genelinde 430 bin 180 seçmenin bulunduğu belirtildi.

İlçeler bazında ise, Altıntaş'ta 12 bin 115, Aslanapa 6 bin 880, Çavdarhisar 5 bin 62, Domaniç 11 bin 911, Dumlupınar 2 bin 428, Emet 14 bin 930, Gediz 38 bin 187, Hisarcık 9 bin 92, Pazarlar 4 bin 12, Simav 49 bin 658, Şaphane 4 bin 733, Tavşanlı 78 bin 424, Merkez ilçede 192 bin 748 seçmen bulunduğu açıklandı.

Kütahya il genelinde bin 607 sandığın bulunduğu ifade edildi.

Oylarını kullanan vatandaşlar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundular.