Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Dar Bölge uygulamasında 445 şahıs ve 239 araç kontrol edildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Dar Bölge uygulamasında toplam 445 şahıs ve 239 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda birçok suç unsuruna rastlandı ve gerekli işlemler yapıldı.

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Dar Bölge" uygulamasında toplam 445 şahıs ve 239 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte 1 Amir, 6 Resmi Ekip (15 Personel), 6 Yaya devriye 12 ÇMB personeli ile 75.Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvarı İl Özel İdare Kavşağı ve Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Dar Bölge uygulamasında, toplam 445 şahıs ve 239 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 22 ticari taksi kontrol edildi,16 motosikletin sorgusu yapıldı,1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şahsın üzerinden kağıt paraya sarılı vaziyette 1.38 gram bonzai ele geçirildi. 7 adet kesici alet ele geçirilen 7 şahsa idari işlem uygulandı. 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 1 ehliyetsiz ve muayenesiz araç sürücüsüne trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA