Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Dar Bölge' uygulamasında 375 kişi ve 210 araç kontrol edildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan 'Dar Bölge' uygulamasında, 375 kişi ve 210 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Kontroller sonucunda bir aranan şahıs yakalandı ve bazı kesici aletler ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Dar Bölge" uygulamasında toplam 375 şahıs ve 210 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Çarşı Mahalle Bekçileri birlikte 1 Amir, 6 Resmi Ekip (25 Personel), 12 ÇMB personeli ile Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi Saat Kulesi Kavşağı ve Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Kavşağında şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan "Dar Alan" uygulamasında, toplam 375 şahıs ve 210 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Kontrol ve denetimlerde, 17 ticari taksi kontrol edildi, 14 motosikletin sorgusu yapıldı,1 aranan şahıs yakalandı, 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapılırken, 3 adet kesici alet ele geçirildi. Toplamda 5 şahsa Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari işlem tesis edilirken, trafik ekiplerince Trafik Kanunu maddeleri uyarınca 5 araç sürücüsüne işlem uygulandı. - KÜTAHYA