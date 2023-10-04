Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Dar Bölge uygulamasında 287 kişi ve 77 araç kontrol edildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Dar Bölge uygulamasında, toplam 287 kişi ve 77 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda bir aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suçlardan dolayı işlem yapıldı.

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Dar Bölge" uygulamasında toplam 287 şahıs ve 77 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüz Ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte 1 amir, 5 resmi ekip (13 personel), 7 yaya devriye 12 ÇMB personeli ile Gaybiefendi Mahallesi Gaybiefendi Caddesi ve Hasan Polatkan Caddesi Hastane Ana Bina Kavşağında şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Dar Bölge Uygulamasında, toplam 287 şahıs ve 77 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 25 ticari taksi kontrol edildi, 19 motosikletin sorgusu yapıldı, 1 aranan şahıs yakalandı. 1 şahıstan toplam 47 adet kapsül şeklinde sentetik ecza hap ile 1 şahıstan kesici alet geçirildi. 3 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. Çevreye rahatsızlık veren 13 şahsa Kabahatler Kanununun ilgili maddesi uyarınca işlem yapıldı. - KÜTAHYA