Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Dar Bölge' uygulaması

Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Dar Bölge' uygulamasında toplam 315 şahıs, 107 araç, 6 ticari taksi ve 9 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Dar Bölge" uygulamasında toplam 315 şahıs, 107 araç, 6 ticari taksi ve 9 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, yaya devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 6 Resmi Ekip (15 Personel), 8 Yaya Devriye ve 14 ÇMB personeli ile il merkezi Evliya Çelebi Mahallesi Hastane alt kavşağı, Hisar Yolu, Ahi Evran Caddesi Tavşanlı Çevre Yolu ve Dönenler Kavşağında şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan "Dar Bölge" uygulamasında, toplam 315 şahıs, 107 araç, 6 ticari taksi ve 9 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Denetimlerde 3 adet kesici alet ele geçirildi, 3 şahsa idari yaptırım, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı, 1 ehliyetsiz sürücüye para cezası, 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulandı - KÜTAHYA