Kütahya'da polis bölge uygulaması yapıldı

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan bölge uygulamasında 270 şahıs ve 189 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda birçok kişiye cezai işlem uygulandı.

Kütahya'da polisin bölge uygulamasında 270 şahıs ve 189 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte 1 amir, 5 resmi ekip (10 Personel), 4 yaya devriye 8 ÇMB personeli il sorumluluk bölgelerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, toplam 270 şahıs ve 189 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.5 ticari taksi kontrol edildi, 12 motosikletin sorgusu yapıldı,1 aranan şahıs yakalandı, keçi alet ele geçirilen 1 şahsa idari işlem,1 araç sürücüsüne ise trafik ekiplerince ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan uyarınca cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA